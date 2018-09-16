Ariana Grande'den Mac Miller’a veda mesajı: Gittiğine inanamıyorum, sana çok kızgınım

1 , 7 Eylül’de Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayata gözlerini yuman genç şarkıcının ölümünden sonra gözler, ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdığı Ariana Grande’ye çevrilmişti. ABD’li arkıcı Mac Miller 7 Eylül’de Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayata gözlerini yuman genç şarkıcının ölümünden sonra gözler, ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdığı’ye çevrilmişti.

2 Miller ile 2 yıl birliktelik yaşayan Ariana Grande, 26 yaşında hayata veda eden şarkıcı için bir veda yazısı yazarak sosyal medyada yayınladı.

3 Sık sık Miller’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Grande, son olarak bir veda notu yazdı. 25 yaşındaki şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı: “19 yaşında seninle tanıştığımdan beri sana hayranım ve hep öyle kalacağım. Artık burada değilsin, buna inanamıyorum."