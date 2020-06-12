Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi

KARLI ALIŞVERİŞ

Bir yanında kanyon, diğer yanında okyanus manzarası olan evin iki yıl önceki satış fiyatı 25,5 milyon dolardı. Evin fiyatı en son 17,5 milyon dolara çekilmişti. Evi 13,7 milyon dolara satın alan Grande'nin karlı bir alışveriş yaptığı düşünülüyor.