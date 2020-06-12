Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi

ntv.com.tr 12.06.2020 - 09:36 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 09:44
Ariana Grande, Hollywood'un en iyi manzaralarından birine sahip olan yeni eviyle gündemde. 26 yaşındaki şarkıcı 13,7 milyon dolara bir malikane satın aldı.
Pek çok ünlünün yaşadığı Hollywood Hills'te yer alan evin 4 yatak odası ve 7 banyosu bulunuyor. Üç katlı evin ayrıca havuzu, spor salonu, 300 şişelik mahzeni de var.
KARLI ALIŞVERİŞ
Bir yanında kanyon, diğer yanında okyanus manzarası olan evin iki yıl önceki satış fiyatı 25,5 milyon dolardı. Evin fiyatı en son 17,5 milyon dolara çekilmişti. Evi 13,7 milyon dolara satın alan Grande'nin karlı bir alışveriş yaptığı düşünülüyor.
Forbes'in geçen yıl açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde Ariana Grande 48 milyon dolarlık geliriyle 62'nci sırada yer almıştı.
AİLEDEN ZENGİN
Annesi, Hose-McCann iletişim şirketinin CEO'suydu ve firma yıllık 10 milyon dolardan az kazanmıyordu. Babası ise bir grafik tasarım şirketine sahipti. Yani Ariana Grande belki şarkıcılığa başladıktan sonraki kadar zengin değildi ama önceden de oldukça rahat bir hayat yaşıyordu.