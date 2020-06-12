Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Arina Grande, satışa 25,5 milyon dolara çıkarılan evi 13,7 milyon dolara satın aldı.

ntv.com.tr 12.06.2020 - 09:36 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 09:44

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 1

Ariana Grande, Hollywood'un en iyi manzaralarından birine sahip olan yeni eviyle gündemde. 26 yaşındaki şarkıcı 13,7 milyon dolara bir malikane satın aldı.

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 2

Pek çok ünlünün yaşadığı Hollywood Hills'te yer alan evin 4 yatak odası ve 7 banyosu bulunuyor. Üç katlı evin ayrıca havuzu, spor salonu, 300 şişelik mahzeni de var.

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 3

KARLI ALIŞVERİŞ

Bir yanında kanyon, diğer yanında okyanus manzarası olan evin iki yıl önceki satış fiyatı 25,5 milyon dolardı. Evin fiyatı en son 17,5 milyon dolara çekilmişti. Evi 13,7 milyon dolara satın alan Grande'nin karlı bir alışveriş yaptığı düşünülüyor.

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 4

Forbes'in geçen yıl açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde Ariana Grande 48 milyon dolarlık geliriyle 62'nci sırada yer almıştı.

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 5
Yıllık gelirine göre günlük kazancı 131 bin dolara gelen Grande, ünlü olmadan önce de varlıklı bir hayat yaşıyordu.
Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi - 6

AİLEDEN ZENGİN

Annesi, Hose-McCann iletişim şirketinin CEO'suydu ve firma yıllık 10 milyon dolardan az kazanmıyordu. Babası ise bir grafik tasarım şirketine sahipti. Yani Ariana Grande belki şarkıcılığa başladıktan sonraki kadar zengin değildi ama önceden de oldukça rahat bir hayat yaşıyordu.

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