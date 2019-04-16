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Ariana Grande’nin 8 milyon dolarlık Coachella sahnesi

ntv.com.tr

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ndeki gösterişli sahne performansı için servet harcandı.

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    Ünlü şarkıcı Ariana Grande, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali sahne programına son dakikada dahil oldu.

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    25 yaşındaki ABD’li şarkıcının, festivaldeki göz alıcı sahnesi için 8 milyon dolar harcandı.

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    Grande, 12 Nisan’da başlayan ve 14 Nisan’da sona eren ilk hafta sonu etkinliğinden sonra ikinci haftası 19-21 Nisan arasında gerçekleşecek olan Coachella Festivali’nde 21 Nisan’da yeniden sahne alacak.

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    2017 yılında The New Yorker’da yer alan bir makalede Coachella’da sahne alan sanatçıların ortalama 3-5 milyon dolar kazandığı açıklanmıştı.

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    Dolayısıyla Grande’nin prestijli festivaldeki sahne şovu için sahne harcamasının, kazancının ortalama iki katı gibi olduğu anlaşılıyor.

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    İşte Ariana Grande’nin Coachella 2019’daki sahne performansından yansıyanlar...

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