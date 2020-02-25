Arjantin'de Buenos Aires Karnavalı'ndan yansıyan renkli anlar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i şubat ayının bütün hafta sonları boyunca süsleyen Buenos Aires Karnavalı'nın sonuncusu düzenleniyor. İşte karnavaldan bugüne kadar yansıyan renkli anlar...

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Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 09:15

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te şubat ayının bütün hafta sonları boyunca Buenos Aires Karnavalı düzenleniyor. Karnavalın sonuncusu bu hafta sonu düzenleniyor.

Buenos Aires Özerk Hükümeti (CABA) tarafından organize edilen ve 'Carnaval Porteno' olarak bilinen karnavalın kapanışı çeşitli gösterilerin, konserlerin ve dans gruplarının katılımıyla şehir merkezindeki Mayıs Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

Buenos Aires'teki mahallelerin geleneklerinin ve sosyal kimliklerinin desteklenmesi için her yılın şubat ayındaki hafta sonlarında şehrin farklı noktalarında düzenlenen karnavala her yaştan binlerce kişi eğlenmek için katılıyor.

Bu yıl, Buenos Aires'te yaşayan Bolivyalıların da etkinlik düzenlediği Buenos Aires Karnavalı'nın kapanışının geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

İşte Buenos Aires Karnavalı'ndan yansıyan renkli anlar...

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