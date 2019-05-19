Arjantinli solist sahnede hayatını kaybetti
DHA
‘Los Del Fuego’ ismindeki müzik grubunun solisti, Arjantin’de bir programda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Solist Juan Carlos Mascheroni’nin hayatını kaybettiği belirtildi.
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1‘Los Del Fuego’ adlı müzik grubunun solisti, Solist Juan Carlos Mascheroni, Arjantin’de bir programda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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2Olay, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te meydana geldi.
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3Los Del Fuego isimli müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı.
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4Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, solistin sendeleyerek yere düştüğü görüntülendi.
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5Yerel medya, 59 yaşındaki solistin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
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