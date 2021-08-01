Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın şimdiki hayatı

"YARIŞMAYLA KADERİM DEĞİŞTİ"

2000’lerin başında müzik yarışmaları popülerdi. 2004 yılında o yarışmaların arasına “Akademi Türkiye” de eklendi. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri, Pınar Aydın’dı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aydın, yarışmayı üçüncü tamamladı. Merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun birinci olduğu programda ikinciliği ise Tolga Futacı elde etti.

Hürriyet'ten Eda Solmaz'ın derlediği habere göre Pınar Aydın, bugün gülümseyerek hatırladığı o yarışmaya katılmasına annesinin vesile olduğunu şöyle anlatıyor:

“Bizim ailede ‘doktor, mühendis, avukat olacaksın’ gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa’dan İstanbul’a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden ‘Akademi Türkiye’nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti.”