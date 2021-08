Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın'ın şimdiki hayatı

"Müzikte her detayla bire bir uğraşmam gerekiyordu. Oyunculuk öyle değildi. Verilen senaryoya göre oyununuzu oynuyorsunuz, başka bir şeyle muhatap olmak zorunda değilsiniz" diyen Aydın, "Müzikte ise her aşamasıyla uğraşmak zorundasınız. Yine de denedim. İlk olarak Sony Music ile anlaştım. ‘Arka Sokaklar’ dizisinde oynuyordum o sıra. Prodüktörüm Almanya’da olduğundan oraya gidip geliyordum. Hatta beni Almanya’da Pink’e benzetiyorlardı. Şarkıları kaydettik ama içime sinmedi. Bir de her şeyi çok uzatıyorlardı. Benim ise hemen olmasına dair bir heyecanım vardı. Zamana yaydılar, ben de Sony ile sözleşmemi feshettim" dedi.

Ardından Seyhan Müzik’le anlaştığını söyleyen Aydın, "Fettah Can ve Cansu Kurtçu’yla çalıştım. Onlar da kendi işlerinin hazırlığındaydı. Ben arada kaynadım. 2011 yılında ‘Dur Dedim’ albümüm çıktı. Klipte mayokini giydiğim için büyük eleştiriler aldım. Müzik konusunda kendimi hiç gösteremedim. Ne kadar tutkuluydum oysa... En büyük hayalimdi ama çok büyük hayal kırıklıklarım oldu. O yüzden müzikten uzaklaştım. Oyunculuğu sevmiştim, onunla devam ettim” dedi.