Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz corona virüse yakalandı

PRENSES VICTORIA VE PRENS DANIEL

İsveç Prensesi Victoria (43) ile Prens Daniel (47), coron virüse yakalandı. Kraliyetin Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Victoria ile Daniel’in soğuk algınlığı belirtileri sonrası karantinaya girdikleri ve ardından Covid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Çiftin çocukları 9 yaşındaki Prenses Estelle ve 5 yaşındaki Prens Oscar ile birlikte karantinada oldukları duyuruldu.

Aylar öncesinde de Victoria’nın kardeşi Prens Carl Philip (41) ile ei Prenses Sofia’nın (36) test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İsveç, corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için maske takma kuralını uygulamayan ülkelerden. Ülkenin Halk Sağlığı Kurumu, halkın otobüs veya mağaza gibi kamusal alanlarda maske kullanmasına gerek olmadığını, ancak bazı havalimanlarının içeride maske kullanılmasını tavsiye ettiğini ve tren operatörlerinin yüz maskeleri sağladığını belirten bir açıklama yapmıştı.