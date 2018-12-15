Arka Sokaklar'ın Metin Çoban Furkan Göksel'den veda (Arka Sokaklar oyuncularının değişimi)
13 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'a Furkan Göksel veda etti. Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu. İşte detaylar ve Arka Sokaklar'da rol alan oyuncuların yıllar içindeki değişimi...
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113 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel diziye veda etti. Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.
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2Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."
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3Furkan Göksel - Metin Çoban
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4Onur Bay - Tekin Çoban
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5Özlem Çınar - Aylin
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6Merve Oflaz - Bahar
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7Garip
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Kerimhan Duman - Tunç
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9Alp Korkmaz - Ali
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10Ozan Çobanoğlu - Hakan
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11İpek Yaylacıoğlu Usta - Pınar