Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde

Oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili önceki gün Marmaris'te samimi şekilde görüntülendi.

10.06.2021 - 10:20

Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde - 1
Aşkın Kıyameti adlı filmde birlikte rol alan Pınar Deniz (27) ile Yiğit Kirazcı (37) hakkında birliktelik iddiaları belgelendi.
Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde - 2
İlişkilerini basından uzak tutmak isteyen çift, çıktıkları tatilde objektiflere yansıdı.
Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde - 3
İki oyuncu meslektaş, önceki gün Marmaris'te bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi.
Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde - 4
İkilinin bir süre daha Ege'deki tatillerine devam edeceği öğrenildi.


Arkadaşlık aşka dönüştü: Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı tatilde - 5
Deniz son olarak Menajerimi Ara ve Kırmızı Oda dizileriyle ekranda boy göstermişti.

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