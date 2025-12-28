Arnavutların geleneksel müzik aleti lahuta Tiran'da ustası tarafından korunuyor
28.12.2025 13:53
AA
Arnavutların geleneksel müzik aleti lahuta, 50 yıldan fazla süredir, ustası Gjelosh Alia tarafından üretiliyor ve gelecek nesillere aktarılıyor.
50 YILDIR LAHUTA ÜRETİYOR
Arnavut toplumunun geleneksel müzik aleti lahuta yüzyıllardır Arnavutlar tarafından beğeniyle dinleniyor. Geleneksel çalgı lahuta, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan 70 yaşındaki emekli Arnavut Dili ve Edebiyatı öğretmeni Alia tarafından, 50 yıldır üretilerek zamana direniyor. UNESCO tarafından Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınarak dünya kültür mirası olarak tescillenen, ahşap bir gövdeye, deri kaplamaya, tek telli uzun bir sap yapısına sahip olan ve yayla çalınan geleneksel Arnavut müzik aleti lahuta, Alia usta tarafından Tiran'daki atölyede üretiliyor.
KEÇİ BAŞI FİGÜRÜ
Sınırlı sayıda bulunan lahuta üreticilerinden usta Alia, yarım asırdan uzun süredir lahutayla birlikte geleneksel çalgılar üretiyor. Alia için lahuta gelenekten ve meslekten öte bir yaşam biçimi halinde. İşini turtkuyla yapan emeklilik yıllarını bu zanaate ayıran usta Alia, üretimde özellikle dut ağacını tercih ettiğini ancak bazı durumlarda ceviz ve kiraz ağacını da kullandığını belirtti.
Alia, lahutanın en dikkati çekici özelliğinin keçi başı figürüyle süslenen sap kısmı olduğunu belirterek "bu motifin, direnişi ve gücü simgelediğini" aktardı.
UNESCO LİSTESİNE ACİL KORUMA KAPSAMINDA ALINDI
GelenekseL Arnavut çalgısı lahuta 9 Aralık'ta UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne acil koruma kapsamında alındı. Uzmanlara göre, lahutanın uluslararası alanda tanınması yalnızca bu geleneği küresel ölçekte görünür kılmakla kalmıyor, aynı zamanda Arnavut kültürünün nadide bir sembolünün gelecek nesillere aktarılması için acil korunmasının gerekliliğini de ortaya koyuyor.