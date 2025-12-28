Arnavutların geleneksel müzik aleti lahuta Tiran'da ustası tarafından korunuyor

Sınırlı sayıda bulunan lahuta üreticilerinden usta Alia, yarım asırdan uzun süredir lahutayla birlikte geleneksel çalgılar üretiyor. Alia için lahuta gelenekten ve meslekten öte bir yaşam biçimi halinde. İşini turtkuyla yapan emeklilik yıllarını bu zanaate ayıran usta Alia, üretimde özellikle dut ağacını tercih ettiğini ancak bazı durumlarda ceviz ve kiraz ağacını da kullandığını belirtti.

Alia, lahutanın en dikkati çekici özelliğinin keçi başı figürüyle süslenen sap kısmı olduğunu belirterek "bu motifin, direnişi ve gücü simgelediğini" aktardı.