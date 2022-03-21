Arnavutluk'un asırlara meydan okuyan lezzeti: Elbasan tava

Kurmaku, yaptığı Elbasan tavanın özelliğinin tereyağı, un, yumurta, yoğurt, et ve diğer malzemelerin doğal olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Lokantasını ziyaret ederek Elbasan tava isteyen yabancılar arasında Türklerin ilk sırayı aldığını belirten Kurmaku, "Biz 'yoğurt tavası' deriz, Türkler, 'Elbasan tava' der. Bugüne kadar memnun olmadan giden olmadı. Kosova'dan, Batı ülkelerinden, bütün Avrupa ülkelerinden, Amerika, Asya'dan gelenler var" diye konuştu.

Kurmaku, yaptığı Elbasan tavayı 138 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin tattığını belirtti.