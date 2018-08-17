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Arnold Schwarzenegger 50 yıl sonra kainat birinciliği ödülüne kavuştu

ntv.com.tr

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, 1969 yılında kazandığı yıllardır kayıp olduğunu bildiği Mr. Universe ödülüne sonunda kavuştu.

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    Terminatör filminin yıldızı Arnold Schwarzenegger, 1969 yılında kazandığı Mr. Universe (Kainat Vücut Yarışması) yarışmasının ödülünü yeni aldı.

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    71 yaşındaki oyuncunun neredeyse 50 yıl sonra ödüle kavuşmasının ardında ilginç bir hikaye yatıyor.

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    Vücut geliştirme yapan Arnold Schwarzenegger, 22 yaşındayken İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Mr. Universe yarışmasını kazandı.

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    Yarışması kazandığı yıl, Schwarzenegger, profesyonel olarak vücut geliştirmede ikinci yılındaydı.

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    Avusturya kökenli ünlü oyuncu, kazandığı ödülü annesine verdi. Annesi de Schwarzenegger’in ödülünü, bir gün ziyaretine gelen bir hayranına, ünlü aktörün haberi olmadan verdi. Böylece ödül Schwarzenegger için yıllardır kayıptı.

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    Schwarzenegger, ödülün izini, Budapeşte’de bir spor salonunda buldu. Ödülü saklayan spor salonunun sahibi, yani Schwarzenegger’in annesini ziyaret eden hayranı Lorand Berke, ünlü aktörle irtibat kurarak yıllar sonra ödülünü ona vermek istedi.

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    50 yıl sonra ödülüne kavuşan Schwarzenegger, Berke’ye teşekkür olarak taklit bir kupa alma sözü verdi.

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