Arnold Schwarzenegger 50 yıl sonra kainat birinciliği ödülüne kavuştu
ntv.com.tr
Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, 1969 yılında kazandığı yıllardır kayıp olduğunu bildiği Mr. Universe ödülüne sonunda kavuştu.
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Terminatör filminin yıldızı Arnold Schwarzenegger, 1969 yılında kazandığı Mr. Universe (Kainat Vücut Yarışması) yarışmasının ödülünü yeni aldı.
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71 yaşındaki oyuncunun neredeyse 50 yıl sonra ödüle kavuşmasının ardında ilginç bir hikaye yatıyor.
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Vücut geliştirme yapan Arnold Schwarzenegger, 22 yaşındayken İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Mr. Universe yarışmasını kazandı.
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Yarışması kazandığı yıl, Schwarzenegger, profesyonel olarak vücut geliştirmede ikinci yılındaydı.
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Avusturya kökenli ünlü oyuncu, kazandığı ödülü annesine verdi. Annesi de Schwarzenegger’in ödülünü, bir gün ziyaretine gelen bir hayranına, ünlü aktörün haberi olmadan verdi. Böylece ödül Schwarzenegger için yıllardır kayıptı.
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Schwarzenegger, ödülün izini, Budapeşte’de bir spor salonunda buldu. Ödülü saklayan spor salonunun sahibi, yani Schwarzenegger’in annesini ziyaret eden hayranı Lorand Berke, ünlü aktörle irtibat kurarak yıllar sonra ödülünü ona vermek istedi.
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50 yıl sonra ödülüne kavuşan Schwarzenegger, Berke’ye teşekkür olarak taklit bir kupa alma sözü verdi.