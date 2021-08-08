Arnold Schwarzenegger: Çok param var çalışmak zorunda değilim

ABD’ye göçmen olarak gidip hem dünyaca ünlü bir aktör haline gelen hem de bir dönem California valisi olan Schwarzenegger, “Bu ülkeye geldikten sonra başardığım her şey sadece disiplinim ve vizyonum sayesinde olmadı. Yaratılışım gereği güçlü bir adamım. Doğam bu! Evet ama elde ettiklerimin hepsi Amerika sayesinde oldu. Bana tüm fırsatları Amerika verdi. Eğer sıkı çalışıyorsan istediğini elde ediyorsun. Bu yüzden aksanımla dalga geçilmesi ya da başkanlığa aday olamamam gibi şeylerden şikayet edemem” dedi.