Arnold Schwarzenegger: Çok param var çalışmak zorunda değilim

08.08.2021 - 09:44
Hollywood’un Terminatör’ü Arnold Schwarzenegger, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, oyunculuğa ne zaman döneceği sorusunu, “Şahsen acil işe ihtiyacım yok. Aslına bakarsan çok param var ve bir daha asla çalışmak zorunda değilim” diye cevapladı.
"KAZANDIĞIM HER DOLARI SAKLADIM"
“Her zaman yatırımlarım konusunda çok akıllıydım. Çok para kazanıp sonra birdenbire parası kalmayan, vergilerini ödeyemeyen oyuncular ve sporcular var. Milyonlarca milyonlarca dolar kazanıp sonunda hiçbir şeyi kalmayan insanlardan bahsediyorum. Ben o kategoride değilim. Kazandığım her doları sakladım” diyen 74 yaşındaki oyuncu, “Altta yatan bir sağlık sorunum var. Doğuştan gelen bir hastalıktan dolayı iki kez açık kalp ameliyatı olmak zorunda kaldım. Bu yüzden ekstra dikkatli olmak zorundayım” sözleriyle oyunculuğa dönme konusunda acelesinin olmadığını belirtti.
"SISKA BİR ÇOCUĞU CANLANDIRAMAM"
Avusturya kökenli aktör, oyunculuk kariyerinde kendisine verilmeyeceğini düşüdüğü karakteri şöyle açıkladı:
“Sıska bir çocuk, mükemmel bir Amerikan aksanı olan birini arıyorlarsa onu canlandıramam. Ama şikayet edemem çünkü ne zaman çalışmak istesem çalışırım ve şu anda üzerinde çalıştığımız birçok şey var. Oyunculuk kariyerimin zirvesinde miyim, hayır, çünkü yaş ilerledikçe, zirvedeki adam olma parıltısını kaybediyorsun. Fakat, harika bir oyunculuk kariyerim oldu.”
"ESKİDEN AKSANIMLA DALGA GEÇERLERDİ"
“Önceden aksanımla dalga geçerdi, şimdi aksanım benim ticari markam oldu. Artık insanlar beni görmeden bile, benim konuştuğumu biliyor” diyen Schwarzenegger, “Film sektörüne daha yeni girerken Diet 7 Up için bir reklam filmi yapmıştım. Reklamı test ettiler ve insanların korktuğunu söylediler. Sonra reklamı yayından çektiler. Aksan ve ses üzerine çalışıp geliştirdikten sonra yeniden yayına verdiler. Başlangıçta böyle şeyler başıma geldi. Ama artık kimse aksanımdan korkmuyor çünkü beni defalarca duydular” diye konuştu.
ABD’ye göçmen olarak gidip hem dünyaca ünlü bir aktör haline gelen hem de bir dönem California valisi olan Schwarzenegger, “Bu ülkeye geldikten sonra başardığım her şey sadece disiplinim ve vizyonum sayesinde olmadı. Yaratılışım gereği güçlü bir adamım. Doğam bu! Evet ama elde ettiklerimin hepsi Amerika sayesinde oldu. Bana tüm fırsatları Amerika verdi. Eğer sıkı çalışıyorsan istediğini elde ediyorsun. Bu yüzden aksanımla dalga geçilmesi ya da başkanlığa aday olamamam gibi şeylerden şikayet edemem” dedi.