Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi

Hollywood yıldızı ve California eski Valisi Arnold Schwarzenegger Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 22.01.2022 - 11:12

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Arnold Schwarzenegger, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçince zincirleme kazaya neden oldu.

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Hollywood yıldızının başrolde olduğu ve 4 aracın karıştığı kazada, bir kadın sürücü başından yaralandı.

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74 yaşındaki California eski valisinin sözcüsü; Schwarzenegger’in durumunun iyi olduğunu, kadın sürücünün ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Kaza yerinden gelen fotoğraflarda Arnold Schwarzenegger'in kullandığı aracın, kırmızı bir otomobili hurdaya çevirdiği görülüyor...

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