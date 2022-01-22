Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi

Haberler 22.01.2022 - 11:12
Arnold Schwarzenegger, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçince zincirleme kazaya neden oldu.
Hollywood yıldızının başrolde olduğu ve 4 aracın karıştığı kazada, bir kadın sürücü başından yaralandı.
74 yaşındaki California eski valisinin sözcüsü; Schwarzenegger’in durumunun iyi olduğunu, kadın sürücünün ise tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Kaza yerinden gelen fotoğraflarda Arnold Schwarzenegger'in kullandığı aracın, kırmızı bir otomobili hurdaya çevirdiği görülüyor...