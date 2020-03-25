Arnold Schwarzenegger'den salgın için tıbbı malzeme desteği

Usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, hastanelere corona salgını için gerekli ekipmanı sağlamaya yardım eden Frontline Responders Derneği’ne 1 milyon dolar bağışladı.

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25.03.2020 - 09:50

Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu.







Schwarzenegger, hastanelere malzeme, maske ve önlük tedarik etmek için 5 milyon dolar toplamayı amaçlayan Frontline Responders Fund adlı bir GoFundMe kampanyasının bağlantısını paylaştı.







Schwarzenegger şu ifadeleri kullandı: “Kanepede oturmaya ve işlerin ne kadar kötü olduğundan şikayet etmeye asla inanmadım; Her zaman işleri daha iyi hale getirmek için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inandım. Bu, gerçek aksiyon kahramanlarımızı hastanelerimizin ön saflarında korumanın basit bir yolu ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”







72 yaşındaki usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hastane personelimiz bu krizin gerçek aksiyon kahramanlarıdır. Ben filmlerde sadece bir tane oynuyorum. Onlara kişisel koruyucu ekipman hakkı sağlama fırsatı ve sorumluluğumuz var."







"Şimdi, bu virüsle savaşırken onları güvende tutmak için milyon dolarlık birkaç yüz bin maske satın almak için elinizden ne geliyorsa yapalım ve lütfen kahramanlarımızı desteklemek için bana katılın.”