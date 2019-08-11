Arnold Schwarzenegger’in ünlü olmadan önceki hali
Dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, ünlü olmadan önce henüz 19 yaşındayken açtığı sopor salonunu kaslı vücudunu sergileyerek tanıttı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan o fotoğraflar...
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Terminatör’ün yıldızı Arnold Schwarzenegger’in henüz ünlü bir oyuncu olmadan önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
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Avusturyalı oyuncu, 19 yaşındayken, kendi spor salonunu tanıtmak için Münih sokaklarında kaslı vücudunu gösteren fotoğraflar çektirdi.
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Askerlik görevini yerine getirdikten hemen sonra genç vücut geliştirmeci Arnold, 1966 sonbaharında, ailesinin yanından ayrılarak kendi ayaklarının üzerinde durmak için açtığı spor salonunu vücudunu sergileyerek böyle tanıttı.
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Sokaklarda genç Arnold’a ilgi gösterenler, onun ileride dünyaca ünlü yıldız Arnold Schwarzenegger haline geleceğinden habersizdi.
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İşte Arnold Schwarzenegger’in ünlü olmadan önceki fotoğrafları...
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