Arrow'a (Stephen Amell) Sultanahmet tepkisi

37 yaşındaki oyuncuyu sosyal medyadan takip eden Türkler, onun Ayasofya Müzesi’nin önünde çektiği fotoğrafa, “Arka planda ne olduğundan emin değilim ama karım çok çekici” (Not sure what that is in the background but my wife is stunnig ) yazmasına tepki gösterdi. Takipçileri Kanadalı aktörü, "Sultan Ahmet Camisi”, “Ayasofya Müzesi” diyerek uyardı. Amell'in fotoğrafı 3 bine yakın yorum ve 300 binden fazla yorum aldı.