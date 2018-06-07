Arrow'a (Stephen Amell) Sultanahmet tepkisi
Arrow dizisinde canlandırdığı Oliver Queen karakteriyle kariyerinde zirve yapan Stephen Amell ailesiyle İstanbul'a geldi. Kanadalı oyuncunun Ayasofya Müzesi’nin önünde çektiği fotoğrafa "Arka planda ne olduğundan emin değilim ama karım çok çekici” yazmasına Türk takipçilerinin tepkisi gecikmedi.
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Arrow dizisinde Oliver Queen’i, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 filminde Casey Jones’u canlandıran Kanadalı aktör Stephen Amell, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.
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2Tüm aile Sultanahmet'te tura çıktı. Amell'in eşi Cassandra Jeean ve minik kızı, Sultanahmet Camii'ni gezdi.
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Amell, gezi sırasında bol bol fotoğraf çekti ve Instagram hesabından paylaştı.
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Ancak Stephen Amell'in Sultanahmet’ten çekip paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorum bazı Türk takipçilerini kızdırdı.
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37 yaşındaki oyuncuyu sosyal medyadan takip eden Türkler, onun Ayasofya Müzesi’nin önünde çektiği fotoğrafa, “Arka planda ne olduğundan emin değilim ama karım çok çekici” (Not sure what that is in the background but my wife is stunnig ) yazmasına tepki gösterdi. Takipçileri Kanadalı aktörü, "Sultan Ahmet Camisi”, “Ayasofya Müzesi” diyerek uyardı. Amell'in fotoğrafı 3 bine yakın yorum ve 300 binden fazla yorum aldı.
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