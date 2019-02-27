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Artık Instagram’da en çok takip edilen kadın ünlü Ariana Grande

ntv.com.tr

Şarkıcı Ariana Grande, Instagram'da en fazla takipçisi olan kadın ünlü olarak Selena Gomez'in rekorunu geçti.

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    ABD'li şarkıcı Ariana Grande, 2016'dan bu yana Instagram'da en çok takipçisi olan kadın ünlü Selena Gomez'i tahtından etti. 

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    Grande, 146,4 milyon takipçi sayısına ulaşarak Instagram'da 'en çok takip edilen ünlü kadın' oldu. 

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    Genç şarkıcı böylece 146,3 milyon kişi tarafından takip edilen Gomez'in rekorunu kırmış oldu. 

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    Grande ve Gomez'den sonra Instagram'ın en çok takip edilen kadın ünlüsü Kim Kardashian. Kardashian'ın 128 milyon takipçisi var. 

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    Öten yandan en fazla takipçisi olan ünlü kategorisinde birincilik Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya ait. Ronaldo’nun Instagram’da 156 milyon takipçisi bulunuyor.

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