Artık Instagram’da en çok takip edilen kadın ünlü Ariana Grande
ntv.com.tr
Şarkıcı Ariana Grande, Instagram'da en fazla takipçisi olan kadın ünlü olarak Selena Gomez'in rekorunu geçti.
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ABD'li şarkıcı Ariana Grande, 2016'dan bu yana Instagram'da en çok takipçisi olan kadın ünlü Selena Gomez'i tahtından etti.
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Grande, 146,4 milyon takipçi sayısına ulaşarak Instagram'da 'en çok takip edilen ünlü kadın' oldu.
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Genç şarkıcı böylece 146,3 milyon kişi tarafından takip edilen Gomez'in rekorunu kırmış oldu.
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Grande ve Gomez'den sonra Instagram'ın en çok takip edilen kadın ünlüsü Kim Kardashian. Kardashian'ın 128 milyon takipçisi var.
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Öten yandan en fazla takipçisi olan ünlü kategorisinde birincilik Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya ait. Ronaldo’nun Instagram’da 156 milyon takipçisi bulunuyor.