Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu
İşletmeci Eyüp Teke, yıllar önce Artvin'den Rize'ye getirdiği kuzu döner kültürünü, kavanozlarla il dışına gönderiyor.
Artvin Yusufeli ilçesine özgü meşhur kuzu döner lezzetini yıllarca kendi şehrinde yürüten Eyüp Teke, aynı lezzeti Rize'yle de tanıştırmak istedi. Rize'de işletmesini kuran Teke, Artvin'deki müşterilerini de Rize'de ağırlamaya başladı. Artvin dışında olup sadece tatillerde Artvin'e gelen ve kuzu dönerin tiryakisi olanlar ise kendisini arayarak bulundukları şehirlere istemeye başladı.