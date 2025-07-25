Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu

İşletmeci Eyüp Teke, yıllar önce Artvin'den Rize'ye getirdiği kuzu döner kültürünü, kavanozlarla il dışına gönderiyor.

Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu - 1

Artvin Yusufeli ilçesine özgü meşhur kuzu döner lezzetini yıllarca kendi şehrinde yürüten Eyüp Teke, aynı lezzeti Rize'yle de tanıştırmak istedi. Rize'de işletmesini kuran Teke, Artvin'deki müşterilerini de Rize'de ağırlamaya başladı. Artvin dışında olup sadece tatillerde Artvin'e gelen ve kuzu dönerin tiryakisi olanlar ise kendisini arayarak bulundukları şehirlere istemeye başladı.

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Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu - 2

Çözümü kavanozlara kuzu döneri doldurmakta bulan Teke, herkesin bulunduğu şehre kargo ile göndermeye başladı. Artvinlilerin yoğunlukta olduğu Bursa, Artvin, İstanbul gibi büyükşehirlere de sipariş gönderdiğini dile getiren Teke, kuzudan yapılan dönerin tamamen doğal ve katkısız olduğu için tercih edildiğini ifade etti.

Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu - 3

Türkiye'nin her köşesinden talep olduğunu ve kavanozlarla kargoya verip gönderdiklerini ifade eden işletme sahibi Eyüp Teke, şu ifadeleri kullandı:

"Biz üçüncü kuşağız. 1968'de de babamlar uğraşıyordu, daha sonradan biz devraldık. 2011'de Rize'ye geldik. Rize merkezde dükkân açtık ondan sonra buraya taşındık. Şimdi hem Rize'de hem de dışarıda çok fazla müşterimiz olduğu için kavanozlarla Türkiye'nin her tarafına şeffaf bir şekilde gönderimini sağlıyoruz. Kuzu eti tamamen doğaldır, herhangi bir katkı maddesi yoktur bunun. O nedenle de çok tercih ediliyor. Daha çok Ankara, İstanbul ve Bursa'ya gönderim yapıyoruz. Bursa biraz daha Artvinlilerin çoğunlukta olduğu yerdir ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun istedikleri zaman hemen kargoya verip siparişlerini gönderiyoruz.''

Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu - 4

Kavanozdaki döneri sıcak suyla ısıtıp tadında hiçbir fark olmadan tüketebileceklerini ifade eden işletme Teke, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kavanozda bunun bekleme süresi bir hafta ama çıkarttıktan sonra bizim tavsiyemiz, sıcak suyun içerisine koymaları. Yani eğer bunu ateşte ısıtırsalar veya tavada ısıtırlarsa bu lezzeti alamazlar. Bunun tamamen sıcak suyun içerisine koysunlar suyla beraber ısıtsınlar, ısıttıktan sonra afiyetler olsun. Bizi tercih etmelerinin sebebini şöyle diyebilirim, tabi ki yapan var. Koyun etinden yapan var, keçi etinden ve dana etinden yapan var ama bunun özelliği kuzu etinden olması ve doğal olmasıdır. Bunun terbiyesini yaparken soğan tuz karabiber koyuyoruz, başka hiçbir şey yok. Tamamen doğaldır, çocuklarına rahatlıkla yedirebilecekleri kendilerinin de afiyetle yiyecekleri en kaliteli dönerdir.''

Artvin'in kuzu dönerinin Rize'den kavanozlarla yolculuğu - 5
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