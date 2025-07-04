Artvin'in saklı güzelliği: Bazgiret Şelalesi en coşkulu döneminde
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Bazgiret Şelalesi, karların erimesiyle birlikte coşarak ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Bazgiret Şelalesi, en coşkulu dönemini yaşıyor. Karçal Dağları'nda karların erimeye başlamasıyla birlikte coşkuyla akan şelale, görenleri hayran bırakıyor. Bozulmamış doğası, ahşap mimarisi ve köklü kültürüyle dikkat çeken Maden Köyü, ziyaretçilerine şehir gürültüsünden ve stresinden uzak bir ortam sunuyor.