Aşağılık kompleksinin 7 belirtisi: Psikolojik bulgularla destekleniyor
Psikolojide "inferiority complex" olarak bilinen aşağılık kompleksi, kişilerde özgüven eksikliği ve düşük benlik algısına neden olabiliyor. Avusturyalı psikoterapist Alfred Adler tarafından ortaya atılan aşağılık kompleksi, bireylerin kendi iç dünyalarında başkalarıyla sürekli bir yarış halinde olmalarını ifade ediyor. Bu kıyaslama, aşağılık kompleksine sahip bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği gibi, uzun vadede yalnızlaşmalarına da zemin hazırlıyor.
Aşağılık kompleksi, kişilerde genellikle 7 belirtiyle kendisini gösterir.
Kendine güvensizlik ve yetersizlik hissi: Kişi, başarılarını ve yeteneklerini küçümseme eğilimindedir. Sürekli olarak başkalarının başarılarıyla kıyaslama yaparak, kendisini yetersiz hisseder.
Sürekli onay arayışı: Kişi, başkalarından sürekli onay ve takdir bekler. Onaylanmadığında, kendisini değersiz ve başarısız hissedebilir.