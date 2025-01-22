Aşağılık kompleksinin 7 belirtisi: Psikolojik bulgularla destekleniyor

Savunmacı tutum ve agresif tepkiler: Kişi, kendisini savunmak için agresif tepkiler verebilir. Özellikle, eleştiriler karşısında aşırı savunmacı tutum sergileyebilir ve bu da daha fazla yalnız kalmasına neden olabilir.

Başkalarına karşı üstünlük hissi: İlginç bir şekilde, bazı durumlarda aşağılık kompleksi yaşayan bireyler, başkalarına karşı üstünlük taslama eğiliminde olabilirler. Bu, aslında kendilerini gizli bir şekilde koruma ve başkalarını küçümseme çabalarından kaynaklanır.

Kötümserlik ve olumsuz düşünceler: Kişi, genellikle olumsuz düşüncelerle dolu bir iç dünyaya sahiptir. "Başaramam", "Yetersizim", "Kimse beni sevmez" gibi düşünceler, kişinin zihninde sürekli yer edebilir.