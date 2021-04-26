Ashley Cain-Safiyya Vorajee çiftinin bebeği hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık bebekleri Azaylia, hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Cain, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı

Abone ol Paylaş









26.04.2021 - 14:33

Azaylia'yı kucaklarına alan çiftin bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konuldu. Çocuklarının yaşaması için ellerinden geleni yapan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'den önceki gün acı haber geldi. Ünlü çiftin bebekleri hayatını kaybetti. Eski futbolcu, model ve televizyon yıldızı Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee , hayatlarının en zorlu dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kızlarıyı kucaklarına alan çiftin bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konuldu. Çocuklarının yaşaması için ellerinden geleni yapan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'den önceki gün acı haber geldi. Ünlü çiftin bebekleri hayatını kaybetti.

Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Vorajee, "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

Cain de kızı Azaylia kucağındayken çekilen bu fotoğrafı, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" sözleriyle paylaştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden taziye mesajları yağdı.

"YAPILACAK BİR ŞEY KALMADI" (OLAYIN GEÇMİŞİ)



Sekiz aylık kızları için her yolu deneyen Ashley Cain-Safiyya Vorajee çifti, bu süreçte çocuklarının hastalık ile mücadelesini ve sağlık durumunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylatı.

Doktorların yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek hastaneden çıkardığı minik bebek, geçtiğimiz günlerde tekrar acil servise götürülmüştü. Daha sonra yeniden evine gönderilen Azaylia, rahat uyuması için oksijen desteğine bağlanmıştı. Ünlü çift, üzücü haberi öğrendikten sonra kızlarının tedavisi için başlattıkları kampanyayla 1. 5 milyon sterlin toplamıştı.

İkili, hastalıkla mücadele etmek için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Ancak doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Bu nedenle minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşmiş oldu.

HASTALIK TÜM VÜCUDA YAYILDI



Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Safiyya Vorajee, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Vorajee, "Acı dolu kalbimle, hayatımın en kötü haberini paylaşıyorum" diye yazdı. Safiyya Vorajee, bebeğinin; beyninde, karaciğerinde, böbreklerinde ve akciğerlerinde tümör bulunduğunu da sözlerine eklemişti.





Vorajee, "Artık evimize dönüp, kızımıza kalan günlerinde olabilecek en konforlu hayatı sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı