Ashley Cain-Safiyya Vorajee çiftinin bebeği hayatını kaybetti

26.04.2021 - 14:33
Doktorların yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek hastaneden çıkardığı minik bebek, geçtiğimiz günlerde tekrar acil servise götürülmüştü. Daha sonra yeniden evine gönderilen Azaylia, rahat uyuması için oksijen desteğine bağlanmıştı. Ünlü çift, üzücü haberi öğrendikten sonra kızlarının tedavisi için başlattıkları kampanyayla 1. 5 milyon sterlin toplamıştı.
İkili, hastalıkla mücadele etmek için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Ancak doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Bu nedenle minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşmiş oldu.