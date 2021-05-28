Ashley Cain'in bebeğine veda mesajı: Gülüşünü özledim

NADİR RASTLANAN BİR TÜR



Ashley Cain, küçük kızının löseminin nadir rastlanan saldırgan bir türüne yakalandığını öğrendiğinde hissettiklerini de şöyle anlattı: "Hayatımın bu en yıkıcı haberini duyduğumda ne olduğunu anlamadım. O sırada hala hayatımızın en iyi günlerini yaşıyorduk." Cain, daha sonra da sözlerini gözyaşları içinde şöyle sürdürdü: "Onu öperdim, öperdim, öperdim. Onun saçlarının kokusunu özlüyorum, onun ayaklarını yüzüme koymayı özlüyorum, onunla dans etmeyi özlüyorum. Onunla her gün yaptığımız şeyleri yapmayı..." Cain, sekiz aylıkken hayata veda eden kızıyla ilgili olarak en çok özlediği ayrıntıyı da anlattı. Cain, Azaylia'nın tedavisi için hastanede oldukları dönemde çoğu gece onun yanında kaldığını anlattı. Sonrada "Sabah uyandığımda onun kocaman gülümsemesini görmeyi özledim."



