Ashley Graham: İnsanlar aynaya bakıp 'ben çirkinim' diyor (Motivasyon sırları)

1 Son dönemde podyumda ve yeni programıyla adından söz ettiren büyük beden model Ashley Graham, kendini nasıl motive ettiğini anlattı.







2 31 yaşındaki Graham, annesinin hayatta karşılaşılan zorluklar karşısında kullanılan kelimelerin çok önemli olduğunu kendisine hep hatırlattığını söyledi.







3 Kelimelerin gücüne inandığını söyleyen ünlü model, "En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek. Sanırım birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. Gerçekten anlamalısınız ki, kullandığınız kelimelerin gücü var ve bu benim küçük yaşta öğrendiğim bir şey" dedi.







4 Graham, henüz 17 yaşındayken annesinin kendisine "Ben cesurum, ben mükemmelim, ben güzelim, ben bunlara değerim ve seni seviyorum" demeyi öğrettiğini de belirtti.







5 "Bunlar benim doğrulamalarım" diyen Graham, "Elbette herkesin, ayna karşısında kendine söyleyecek güzel sözleri farklıdır. Herkes farklı sorunlarla mücadele ediyor" diye konuştu.





