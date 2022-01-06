Ashley Judd ölümden döndüğü Kongo'ya gidiyor

Haberler 06.01.2022 - 14:43
ABD'li oyuncu Ashley Judd (52) geçen şubatta Kongo Cumhuriyeti'nde ormanda ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı. Beş saat sonra bulunabildi, bambu dalı ve çarşaftan yapılan sedye ile taşındı. Hastaneye ulaşması 55 saat sürdü ama kurtarıldı. Altı ay boyunca yürüme konusunda zorluk yaşayan, bacaklarındaki kırıklar yüzünden operasyon geçiren 53 yaşındaki oyuncu, sağlığına kavuştu. Üstelik de yeniden dağlara tırmanmaya ve doğa yürüyüşlerine başladı.
Judd, yaşadığı Tennessee yakınlarındaki Great Smoky Mountains National Park'ta doğa yürüyüşleri yaptı. Sonra da yeni yıl tatili için İsviçre Alpleri'ne gitti. Sonuç olarak geçen yıl yaşadığı o kazanın ardından tekrar Kongo'ya dönmeye hazırlanıyor.
Ashley Judd, Selam 2022 başlıklı sosyal medya paylaşımında, önce kendi ülkesinde sonra da İsviçre Alpleri'nde yaptığı doğa yürüyüşleri ve tırmanışların ardından kendini hazır hissettiğini yazdı.
Ünlü oyuncu, "Bütün bunlar bana kendimi hazır hissettiriyor. Ne için? Evet, Kongo! Şimdi dönüyorum. Kalbim açık ve istekli" dedib
Judd, paylaşımında, geçen yıl Kongo'da yaşadığı kazayı, kan kaybı yüzünden neredeyse ölümün eşiğine geldiğini hatırlayıp o zor anlarda kendisine yardım elini uzatan herkese bir kez daha teşekkür etti. Oyuncu, o kötü anların artık geçmişte kaldığını da belirtti.
Ashley Judd'un kurtarılma operasyonundan fotoğraflar...
Oyuncu Ashley Judd film gibi operasyonla kurtarıldı / Haber Detay - Tıkla Oku
Film gibi operasyonla kurtarılan Ashley Judd tedavi sürecini paylaştı / Haber Detay- Tıkla Oku