Ashley Judd ölümden döndüğü Kongo'ya gidiyor

ABD'li oyuncu Ashley Judd (52) geçen şubatta Kongo Cumhuriyeti'nde ormanda ormanda düşerek bacağını dört yerden kırdı. Beş saat sonra bulunabildi, bambu dalı ve çarşaftan yapılan sedye ile taşındı. Hastaneye ulaşması 55 saat sürdü ama kurtarıldı. Altı ay boyunca yürüme konusunda zorluk yaşayan, bacaklarındaki kırıklar yüzünden operasyon geçiren 53 yaşındaki oyuncu, sağlığına kavuştu. Üstelik de yeniden dağlara tırmanmaya ve doğa yürüyüşlerine başladı.