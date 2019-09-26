Ashton Kutcher'dan Demi Moore'un çok eşlilik iddialarına yanıt
Demi Moore'un hayatını anlattığı Inside Out adlı kitabın yankıları devam ediyor. Moore'un kendisinden 15 yaş küçük eski eşi Ashton Kutcher, çok eşlilik iddiaları hakkındaki sessizliğini bozdu.
-
1
Yaşamından çarpıcı kesitleri Inside Out adlı kitabında satırlara döken 56 yaşındaki Demi Moore, eski eşi Ashton Kutcher'ın kendisini anlattığını ve çok eşliliğe zorladığını iddia etti. Moore'un 2005 ile 2013 yılları arasında evli kaldığı Kutcher'dan bu iddialara cevap geldi.
Demi Moore, 15 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı (Tıkla izle)
-
2
41 yaşındaki Kutcher, eski eşinin "Beni çok eşliliğe zorladı" iddialarına sosyal medya üzerinden "Gerçeği öğrenmek isteyen bana mesaj atsın" diyerek yanıt verdi.
Demi Moore, 15 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı (Tıkla izle)
-
3
Ashton Kutcher, bütün bu iddialar üzerine "İğneleyici bir tweet atmak üzereydim. Ama sonra oğlumu, kızımı ve eşimi görünce yazdıklarımı sildim" mesajı yazdı. Sonra da babası Larry Kutcher'dan alıntı yaparak "Hayat güzel" diye tweet attı.
Demi Moore, 15 yaşında cinsel istismara uğradığını açıkladı (Tıkla izle)
-
4Bu mesajlardan yaklaşık bir saat sonra da Kutcher, telefon numarasını yazıp "Gerçekleri öğrenmek isteyen bana mesaj atsın" diye yazdı.
-
5Ancak Daily Mail'in haberine göre, söz konusu numaraya kısa mesaj atıldığında otomatik bir cevap geliyor. Mesajda "Bu, mesajını aldığıma dair bir otomatik mesajdır, gerisini bana bırak. Linke tıkla, böylece sana cevap verebilirim. Her soruya cevap veremeyecek olsam da deneyeceğim" yazıyor.
-
6Demi Moore ile kendisinden 15 yaş genç olan Ashton Kutcher, 8 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. Kutcher daha sonra Mila Kunis ile evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.