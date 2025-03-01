Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Ağrı kesici, antibiyotik veya insülin gibi enjeksiyonlar, vücudu beslemediği için oruca zarar vermez. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda “gıda değeri olmayan iğneler orucu bozmaz” şeklinde görüş bildirir. Ancak iğnenin içeriği önemli. Eğer vitamin veya besin destekli bir karışım verilirse, bu orucu bozar. İğnenin mutlaka tedavi amaçlı ve gıda niteliğinden uzak olması gerekir. İhtiyaç halinde gündüz iğne yaptırmak orucu iptal etmez, fakat imkân varsa iftar sonrasına bırakmak daha uygundur.

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Besleyici özelliği olmayan iğneler, orucu bozmaz. Ağrı kesici, antibiyotik veya aşı yaptırmak, yeme ya da içme hükmüne girmez. Diyanet İşleri Başkanlığı, “yemek-içmek anlamına gelmeyen enjeksiyonların oruca zarar vermeyeceğini” belirtir. Burada önemli olan, iğnenin içeriğidir. Vitamin, serum veya benzeri gıda takviyeleri, vücuda besin sağladığı için orucu bozar. İğnenin sadece tedavi amacı taşıması gerekir. Doktor, enjeksiyonun gündüz yapılmasını zorunlu kılıyorsa, oruç devam eder. Herhangi bir sakınca yoksa iftar sonrasına ertelemek tercih edilebilir. Netice olarak, iğne yaptırmak oruca engel değildir, besleyici madde taşımıyorsa oruç bozulmaz.Tedavi veya aşı amaçlı iğneler, oruçluyken alındığında orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre, ilacı doğrudan kan yoluyla almak, yeme-içme yerine geçmez. Bu nedenle ağrı kesici, antibiyotik, insülin ya da benzer enjeksiyonlar orucun geçerliliğini korur. Ancak vitamin, serum veya gıda içeren enjeksiyonlar vücuda besin verdiği için orucu bozar. Bu ayrım önemlidir. Eğer gündüz vakti iğne yaptırmak mecburiyeti varsa ve enjeksiyon tedaviye yönelikse, herhangi bir sakınca oluşmaz. Doktorun tavsiyesiyle hareket etmek gerekir. Keyfi nedenlerle besin niteliğinde iğne yaptırmak ise orucun ruhuna aykırı sayılır ve orucu geçersiz kılar.