Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan Dilay Willemstein (21), geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda Güzeli seçildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay,yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.





