Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor

Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, Covid aşısı olmayı reddettiği için yarışmaya katılamayacak.

Haberler 07.10.2021 - 09:56

Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor - 1
Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan Dilay Willemstein (21), geçtiğimiz temmuz ayında Hollanda Güzeli seçildi.


Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor - 2
Çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde etti.


Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor - 3
Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için Covid aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.


Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor - 4
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı. Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay,yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.


Aşı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein Miss World'e katılamıyor - 5
Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyam Lizzy Dobbe temsil edecek.

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