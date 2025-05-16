Aşık mısın yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? 5 işaret her şeyi söylüyor

Sağlıklı bir ilişki, birlikte geçirilen zamandan daha fazlasına dayanır. Gerçek bağ, karşılıklı saygı ve sarsılmaz güven, en otantik benliğimiz olmamızı sağlar. Buna karşılık, bu temellerin eksikliği, iki kişi ne kadar uzun süredir birlikte olursa olsun, toksisiteye yol açabilir.



Peki, insanları bir ilişkide gerçekten tutan şey nedir? Sadece aşk değildir. Anlaşıldığını hissetmektir. Değişim yoluyla birlikte büyümektir. Her gün birbirinizi seçmektir, yalnız kalma korkusundan değil, o kişiyle hayat daha dolu hissettirdiği için.



İlişkinizin aşka mı yoksa yalnız kalma korkusuna mı dayandığını nasıl anlarsınız? Psikoterapist Dr Chandni Tugnait, 6 işareti paylaşıyor.