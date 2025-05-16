Aşık mısın yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? 6 işaret her şeyi söylüyor
İlişkiler gelişir, aşk ve alışkanlık arasındaki çizgileri bulanıklaştırır ve önemli bir soruyu gündeme getirir: hala aşık mıyım, yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorum? İşte bunu anlamanıza yardımcı olacak 6 önemli işaret.
Zaman geçtikçe ilişkiler gelişir. Birini tanımak sabır gerektirir ve aylar ve yıllar geçtikçe partnerimizin daha önce görmediğimiz kısımlarını keşfetmeye başlarız. Bazen bu keşifler bizi yakınlaştırır, bağımızı derinleştirir. Diğer zamanlarda ise mesafe yaratan farklılıkları ortaya çıkarır. Artan aşinalıkla birlikte genellikle rahatlık gelir, aşk ve alışkanlık arasındaki çizgileri bulanıklaştırabilen bir rahatlık hissi. Böyle anlarda şunu sormakta fayda var: Gerçekten mutlu muyuz yoksa sadece rahat mıyız?