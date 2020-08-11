'Asıl kriz Prens Harry ile Prens William arasındaydı'

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Finding Freedom kitabı raflardaki yerini aldı. Daha çıkmadan alıntılarıyla gündemden düşmeyen kitabın yayınlanmasının ardından ise Prens Harry ile Prens William arasındaki iddialar dikkat çekti.

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11.08.2020 - 16:17

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle'ın kapalı kapılar ardında yaşadıklarını gün ışığına çıkardığı iddia edilen Finding Freedom adlı kitap sonunda raflara yerini aldı.







Bir süredir bazı gazetelerde alıntıları yayınlanan kitap, 31 Mart'da resmi olarak aileden ayrılan Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpıcı iddialara yer veriyor.







Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta yer verilen iddialara göre, işlerin buraya varmasının en önemli sebebi, Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında yaşanan ve giderek büyüyen anlaşmazlıklardı.







İki yazarın ileri sürdüğüne göre William ile Harry arasındaki gerilimin en önemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynı görüşleri paylaşmamaları. Prens William'ın, kardeşinin aşık olduğu kadını bir türlü benimseyememesiydi.







Kitapta yer alan bilgilere göre; William, Meghan Markle'dan sürekli "o kız" diye söz ediyordu. Bu durum da iki kardeşin arasının giderek açılmasına neden oldu.







Harry ise ağabeyi için çalışan görevlilerden rahatsızdı. İleri sürülenlere göre Prens Harry, çalışanlarının ağabeyini son derece iyi gösterdiğini ve kendisini günah keçisi ilan ettiklerini düşünüyordu.