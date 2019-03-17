Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan Demi Lovato: Pişman değilim

26 yaşındaki şarkıcı, “Pişman değilim, çünkü bunları yapmam gerekiyordu. Ama ne olduklarını asla unutmamalıyım, hepsi birer hataydı” dedi.

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Lovato hastaneye kaldırıldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Alışkanlığımla ilgli yolculuğum hakkında her zaman açık oldum” şeklinde başlayan açıklamasında, “Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı” ifadelerini kullanmıştı.