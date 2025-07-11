Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım?

Kaygı, belirsizlik ve mükemmeliyetçilik gibi duygular, kişiyi aşırı düşünmeye itebilir. Zihin, olası riskleri önceden hesaplamaya çalışırken aynı konuları defalarca masaya yatırır. Ancak sinirbilim alanında çalışmalar yapan gazeteci Donna Jackson Nakazawa'ya göre, zihni susturmanın bazı yolları var:

Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım? - 1

ÜRETKEN OLMAYAN DÜŞÜNCELERİ AYIRT EDİN

Aşırı düşünenler, karar verdikten sonra bile düşünmeye devam edip kararı askıda bırakabilir. Bu durum, bireyin bilinçsizce kararını gerekçelendirme ihtiyacı hissetmesinden kaynaklanır. Ayrıca, sosyal normlara uyma baskısı yüzünden kendi isteğini bilmesine rağmen kararsızlık hissedebilir.

YAŞAM HABERLERİ

Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım? - 2

DOĞRU YA DA YANLIŞA ODAKLANMAYIN

Hayatta aldığımız bazı kararlar, tamamen duygulara dayanır. Bu noktada ne istediğimizi bilmek önemlidir. Bazı kararlar ise tüm açılardan detaylıca incelendiğinde kişiye daha kontrollü hissettirebilir. Aşırı düşünenlerde kaygı bazen objektif analiz yapmayı engeller ancak bu korkulacak bir şey değildir. Doğru ya da yanlışa değil, sizin için neyin iyi olduğuna odaklanmaya çalışın.

Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım? - 3

TEK SEANSLIK TERAPİDEN YARARLANIN

Kaygı nedeniyle aşırı düşünce döngüsüne takılıp kalıyorsanız, tek seanslık terapi faydalı olabilir. Psikologla yapılan görüşme, düşüncelerinizin netleşmesine katkı sağlayabilir.

Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım? - 4

BELİRSİZLİĞİ KABUL EDİN

Yaşamın gidişatı hakkında kesin kanılara varmak mümkün değildir. Aldığınız kararların, sizi nereye götüreceğini hiçbir zaman tam anlamıyla bilemezsiniz. Hayatın belirsizliklerle dolu olduğunu kabul ederek yolunuza devam etmeyi deneyin.

DAHA FAZLA GÖSTER