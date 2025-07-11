Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım?

DOĞRU YA DA YANLIŞA ODAKLANMAYIN

Hayatta aldığımız bazı kararlar, tamamen duygulara dayanır. Bu noktada ne istediğimizi bilmek önemlidir. Bazı kararlar ise tüm açılardan detaylıca incelendiğinde kişiye daha kontrollü hissettirebilir. Aşırı düşünenlerde kaygı bazen objektif analiz yapmayı engeller ancak bu korkulacak bir şey değildir. Doğru ya da yanlışa değil, sizin için neyin iyi olduğuna odaklanmaya çalışın.