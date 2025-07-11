Aşırı düşünmeyi nasıl bırakırım?
Kaygı, belirsizlik ve mükemmeliyetçilik gibi duygular, kişiyi aşırı düşünmeye itebilir. Zihin, olası riskleri önceden hesaplamaya çalışırken aynı konuları defalarca masaya yatırır. Ancak sinirbilim alanında çalışmalar yapan gazeteci Donna Jackson Nakazawa'ya göre, zihni susturmanın bazı yolları var:
ÜRETKEN OLMAYAN DÜŞÜNCELERİ AYIRT EDİN
Aşırı düşünenler, karar verdikten sonra bile düşünmeye devam edip kararı askıda bırakabilir. Bu durum, bireyin bilinçsizce kararını gerekçelendirme ihtiyacı hissetmesinden kaynaklanır. Ayrıca, sosyal normlara uyma baskısı yüzünden kendi isteğini bilmesine rağmen kararsızlık hissedebilir.