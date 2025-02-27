Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor
Bir kişinin kendi çıkarlarını, isteklerini veya rahatını başkalarının iyiliği için geri planda tutması durumu olarak tanımlanan fedakarlık, aşırı düzeyde yapıldığında bireyin ruh sağlığını tehlikeye atabilir. Psikiyatrist Christine BL Adams, aşırı fedakar insanlara özgü bazı davranış stillerini Psychology Today'e anlattı.
Psikiyatrist Christine BL Adams, aşırı fedakarlığın kişide zamanla kendini beğenme durumuna yol açabileceğini belirtiyor. Bu bireyler, bilinç altlarında yardıma ihtiyaç duymadıkları konusunda kendilerini güçlü bir şekilde ikna ediyor.