Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor

Bu tür insanlar, yardım ve desteği kabul etmekte zorlandıkları için depresyona daha yatkındırlar. Zihinlerinde sürekli ''Yeterince çabalamıyorum'' ve ''Sevdiklerimi mutlu edemiyorum'' gibi cümleler dolaşır. Mükemmeliyetçi bakış açıları nedeniyle hayatlarına devam etmekte zorlanabilirler. Uzmanlar, bu tür işaretlerin görülmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerektiğinin altını çiziyor.