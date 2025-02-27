Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor

Bir kişinin kendi çıkarlarını, isteklerini veya rahatını başkalarının iyiliği için geri planda tutması durumu olarak tanımlanan fedakarlık, aşırı düzeyde yapıldığında bireyin ruh sağlığını tehlikeye atabilir. Psikiyatrist Christine BL Adams, aşırı fedakar insanlara özgü bazı davranış stillerini Psychology Today'e anlattı.

Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 1

Psikiyatrist Christine BL Adams, aşırı fedakarlığın kişide zamanla kendini beğenme durumuna yol açabileceğini belirtiyor. Bu bireyler, bilinç altlarında yardıma ihtiyaç duymadıkları konusunda kendilerini güçlü bir şekilde ikna ediyor.

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Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 2

Aşırı verici insanlar, başkalarından ilgi görmekten hoşlanmazlar ancak diğer insanların sorunları söz konusu olduğunda bütün odaklarını verirler.

Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 3

Dr. Adams'e göre, aşırı fedakar insanların öz saygı anlamında bir sorunu yoktur ancak başkasından yardım istedikleri anda kendilerini değersiz hissedebilirler.

Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 4

Yapılan çalışmalar, aşırı fedakar insanların, başkalarının arzularını kendi ihtiyaçlarının önüne koyduklarını göstermiştir. 

Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 5

Aşırı fedakar insanların sosyal ilişkilerinde sürekli bir nankörlük döngüsü vardır. Kendilerine teşekkür etmeyen bireylere istemsizce daha fazla değer verirler. Özellikle romantik ilişkilerinde, olumlu geri bildirim alamadıkları insanlarla beraberlik yaşamaya devam ederler.

Aşırı fedakar insanlarda bitmiş ilişkilere bağlılık da söz konusudur. Bir ilişki sona erdiğinde bile eski arkadaş veya sevgililerine yardım etmeyi sürdürebilirler.

Aşırı fedakar insanlara özgü 6 davranış stili: Psikologlar zararlı buluyor - 6

Bu tür insanlar, yardım ve desteği kabul etmekte zorlandıkları için depresyona daha yatkındırlar. Zihinlerinde sürekli ''Yeterince çabalamıyorum'' ve ''Sevdiklerimi mutlu edemiyorum'' gibi cümleler dolaşır. Mükemmeliyetçi bakış açıları nedeniyle hayatlarına devam etmekte zorlanabilirler. Uzmanlar, bu tür işaretlerin görülmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerektiğinin altını çiziyor.

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