Aşırı kafein tüketiyor olabilirsiniz: 8 uyarı işaretiyle ortaya çıkıyor
Kahve, çay ve enerji içecekleriyle günlük hayatın bir parçası haline gelen kafein, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısından uyku bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.
Kahve ve enerji içeceklerinde yaygın olarak bulunan kafein, odaklanmayı artırıp kısa süreli enerji sağlasa da aşırı tüketim, vücudu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar; kalp çarpıntısı, yorgunluk, yüksek tansiyon, sindirim sorunları, baş ağrısı ve anksiyetenin aşırı kafein tüketiminin en yaygın belirtileri arasında yer aldığını belirtiyor.