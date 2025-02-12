Aşırılıkta kontrolü kaybetmek: Davranışsal bağımlılıklar
Davranışsal bağımlılık, bireyin fiziksel bir maddeye ihtiyaç duymadan, belirli bir aktiviteye bağımlı hale gelmesidir. Beyindeki "ödül merkezi"ni harekete geçiren ve dopamin salgılanmasına neden olan bu davranışlar, bireye geçici bir rahatlama ve haz hissi sunar. Kabul edilmemiş, bastırılmış veya başa çıkılması gereken bir problem gibi görülen duygular, zamanla farkında bile olmadan bağımlılıklara dönüşebilir. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal davranışsal bağımlılıkları yazdı.
Hayatımızda bizi çeken, sürükleyen ve hatta bazen esir alan davranışların farkında mıyız? Duygularımızla barışık mıyız, yoksa onlarla savaş halindeyiz mi? Kabul edilmemiş, bastırılmış veya başa çıkılması gereken bir problem gibi görülen duygular, zamanla farkında bile olmadan bağımlılıklara dönüşebilir.
Bağımlılık denildiğinde akla ilk gelen genellikle madde bağımlılıkları olur: Sigara, alkol, uyuşturucu... Ancak fark edilmeyen ve günlük hayatımıza sinsice yerleşen başka bir bağımlılık türü daha var: Davranışsal Bağımlılıklar.