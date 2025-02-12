Aşırılıkta kontrolü kaybetmek: Davranışsal bağımlılıklar

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

Bir davranışın bağımlılık seviyesine gelmesi, bireyin yaşam kalitesini düşürdüğü gibi psikolojik ve sosyal sağlığını da tehlikeye atar. Madde bağımlılıkları gibi, davranışsal bağımlıklar da tedavi gerektirir.

Bağımlılık döngüsü içindeki birey zaman zaman "Artık yapmayacağım" diyerek davranışı terk etmeye çalışabilir. Ancak döngü, "Bir kereden bir şey olmaz" düşüncesiyle yeniden başlar.

Bağımlılıktan kurtulmak, yaşamın kontrolünü yeniden ele almak demektir. Bunu başarabilmek için ise öncelikle bağımlılığın farkına varmak, değişim için istekli olmak ve profesyonel destek almak gerekir. Dengeli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için aşırılıklardan uzak, bilinçli bir kontrol her zaman mümkün!