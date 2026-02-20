Asırlık bir ramazan geleneği. Mahya nedir?

Üç aylara girilmesiyle kendini gösteren mahya geleneği, İslamiyet tarihinden geliyor. Mescid-i Haram'ın 455 kandilinin olduğu ve bunlardan bazılarının sadece ramazan ayı ve hac mevsiminde yakıldığı söyleniyor. Bu ışıkların da direkler arasında geçirilen iplere, bakır çengellerle asıldığı ve bu sayede de Mescid-i Haram'ın istenilen yerlerine taşındığı biliniyor. Bu uygulama devamında mahya geleneğine ilham olmuş, hem ramazanda hem de kutsal günlerde kandil yakma adeti oluşturmuş.

Mahya geleneği zaman ilerledikçe Osmanlı'ya kadar ulaşmış ve Osmanlı döneminde de babadan oğula miras kalan bir sanat dalı haline gelmiş, bir kültür olarak da resmiyet kazanmış. Döneminde belirli bir düzenek ve büyük zahmetlerle hazırlanan mahyalar, iplere asılan kandillere zeytinyağı konulmasıyla aydınlatması yapılır, her akşam da tazelenirdi.