"Aşıya ihtiyacımız yok" diyen Hulk Hogan'a tepki

Güreş efsanesi Hulk Hogan, corona virüs pandemisinin Tanrı’nın cezası olduğunu öne sürmesinin ve “Aşıya ihtiyacımız yok” demesinin ardından eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

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09.04.2020 - 09:52

World Wrestling Entertaintment (WWE) yıldızı düşüncelerini paylaştığı Instagram'da şu ifadeleri kullandı: Üç kısa ayda tıpkı Mısır belalarında yaptığı gibi, Tanrı ilahlaştırdığımız her şeyi aldı. Tanrı dedi ki: ‘Sporculara tapmak istiyorsunuz, ben stadyumların kapısına kilit vuracağım. Müzisyenlere tapmak istiyorsunuz, ben kültür merkezlerini kapatacağım. Oyunculara tapmak istiyorsunuz, ben sinema salonlarını kapatacağım.’







Instagram’da 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan 66 yaşındaki WWE’nin Onur Listesi’nde yer alan Hogan’a göre, Tanrı ayrıca kiliseye gitmek istemeyenlerin yanısıra “Paraya tapanları” ekonomiyi durdurarak ve borsaları çökerterek cezalandırıyor.







Asıl adı Terry Gene Bollea olan emekli güreşçi, daha sonra “belki aşıya ihtiyacımız yok” diyerek, “tecrit” zamanının “kişisel uyanış” ve İsa’ya odaklanmak için kullanılmasını önerdi.







Hogan, mesajına şu sözlerle devam etti: "Belki de aşıya ihtiyacımız yok, belki de bu zamanı dünyevi meşguliyetlerden soyutlanmak için harcamalıyız ve dünyada asıl önemli olan TEK şeye, İsa’ya odaklandığımız kişisel uyanışa ihtiyacımız var."







Bu paylaşım Hogan’ın sosyal medyadaki hayranlarını ikiye böldü, bazıları güreş yıldızını överken, diğerleri de tehlikeli mesajdan dolayı hayal kırıklıklarını ve kaygılarını ifade etti.