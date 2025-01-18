Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat
Romantik bir ilişkinin sona ermesi, ruhta sevilen birinin ölümü kadar büyük bir ızdırap yaratabilir. Ancak uzmanlar, yalnızca psikolojik olduğu tahmin edilen bu durumun, fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkileri olabileceğini savunuyor. İlk olarak Japon bilim insanları tarafından ortaya atılan kırık kalp sendromunda, kalp normal işlevlerini yerine getirmekte zorlanabiliyor.
Tıbbi olarak "takotsubo kardiyomiyopatisi'' adıyla bilinen kırık kalp sendromu, ani duygusal veya fiziksel stresin ardından kalp kasının geçici bir şekilde zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle sevilen birinin kaybı, büyük bir korku, ani bir tartışma veya ağır bir hastalık sonucu gelişen kırık kalp sendromunu tetikleyen etkenler arasında aşk acısı da bulunuyor.