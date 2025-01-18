Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat

Romantik bir ilişkinin sona ermesi, ruhta sevilen birinin ölümü kadar büyük bir ızdırap yaratabilir. Ancak uzmanlar, yalnızca psikolojik olduğu tahmin edilen bu durumun, fiziksel sağlık üzerinde de ciddi etkileri olabileceğini savunuyor. İlk olarak Japon bilim insanları tarafından ortaya atılan kırık kalp sendromunda, kalp normal işlevlerini yerine getirmekte zorlanabiliyor.

Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat - 1

Tıbbi olarak "takotsubo kardiyomiyopatisi'' adıyla bilinen kırık kalp sendromu, ani duygusal veya fiziksel stresin ardından kalp kasının geçici bir şekilde zayıflamasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle  sevilen birinin kaybı, büyük bir korku, ani bir tartışma veya ağır bir hastalık sonucu gelişen kırık kalp sendromunu tetikleyen etkenler arasında aşk acısı da bulunuyor.

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Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat - 2

Kırık kalp sendromu, kalbin sağ ventrikülünün şişmesi ve sol ventrikülün hareketinin zayıflaması ile kendini gösterir. Bu durum, genellikle kalp krizine benzer semptomlara yol açabilir ancak kalp damarlarında herhangi bir tıkanıklık yaratmaz. Kalp, geçici bir süreliğine normal işlevini sürdürmekte zorlanabilir.

Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat - 3

Kırık kalp sendromunun tam nedeni henüz bilinmemekle birlikte, uzmanlar stres hormonlarının kalp üzerinde yarattığı olumsuz etkinin bu duruma neden olabileceğini düşünüyor.

Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat - 4

1990'ların başında Japonya'da keşfedilen kırık kalp sendromunun kadınlarda, erkeklere kıyasla 5-9 kat daha fazla görüldüğü tespit edilmişti.

Aşk acısı öldürür mü? Kırık kalp sendromunun yıkıcı etkilerine dikkat - 5

Araştırmalar, stresin kalp kasındaki hücrelerin fonksiyonunu geçici olarak bozan bir dizi biyokimyasal reaksiyon başlattığını ve bu durumun, kalbin kasılma yeteneğini zayıflatabildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, stres yönetimi ve psikolojik desteğin, hastaların iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadığının altını çiziyor.

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