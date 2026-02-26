Aşk dolu kutlamalar peş peşe geldi. "İyi ki doğdun sevgilim"
26.02.2026 11:55
NTV - Haber Merkezi
Beren Saat, Umut Evirgen ve Aybüke Pusat, yeni yaşlarını kutluyor. Ünlü isimlere sevdiklerinden aşk dolu kutlamalar geldi, sosyal medya paylaşımları da gündem oldu.
Oyuncu Beren Saat ve Aybüke Pusat ve işletmeci Umut Evirgen, doğum günlerini kutluyor. Ünlü isimlerin hayat arkadaşları da yayınladıkları romantik karelerle adlarından söz ettirdi.
BEREN SAAT-KENAN DOĞULU
Kısa bir süre önce kariyerinde yeni bir sayfa açan ve "CapitaliZoo" adlı ilk şarkısını yayınlayan Beren Saat bugün 42 yaşına bastı. Kenan Doğulu da eşinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.
2014 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten Kenan Doğulu, eşiyle konserde çekilen bir videosunu “İyi ki doğdun sevgilim” ifadeleriyle paylaştı.
ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN
Oyuncu Alina Boz da 2023 yılında dünyaevine girdiği eşi Umut Evirgen'in 36'ncı yaş gününü “Dünyanın her köşesi seninle güzel. İyi ki doğdun sevgilim… Beraber en güzel yolculuklara” notuyla kutladı.
AYBÜKE PUSAT-FURKAN ANDIÇ
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Aybüke Pusat da dün 31 yaşına bastı. Furkan Andıç, gece saatlerinde yayınladığı aşk dolu karelere “İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim iyi ki varsın! Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yaş olsun” notunu düştü.
Aybüke Pusat da sevgilisine “Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum” diye karşılık verdi.