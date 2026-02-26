Aşk dolu kutlamalar peş peşe geldi. "İyi ki doğdun sevgilim"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Furkan Andıç ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Aybüke Pusat da dün 31 yaşına bastı. Furkan Andıç, gece saatlerinde yayınladığı aşk dolu karelere “İyi ki doğdun güneş çilli sevgilim iyi ki varsın! Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yaş olsun” notunu düştü.

Aybüke Pusat da sevgilisine “Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum” diye karşılık verdi.