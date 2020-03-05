Aşk düşmanlığı yenebilecek mi? (Güvercin 12. yeni bölüm ayrıntıları)

Mehmet Ali Nuroğlu (Kenan) ve Almila Ada'nın (Zülüf) başrollerinde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Güvercin'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fotoğraflarla 12. bölümde yaşanacaklar...

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05.03.2020 - 11:10

Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurmuş; bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır.

Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar.

Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar.

Zülüf, Kenan’a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır.

Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha’yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir.

Zülüf’ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir.

Bütün bunları lehine çevirerek konağa geri dönen Kevsa, şimdi Ökkeş’le evlenerek yerini daha da sağlamlaştırdığını düşünen Nimet’le başetmek zorundadır.