Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin nasıl salgılanır? Sadece 6 saniye yeterli
Aşk, annelik veya bağ kurma hormonu gibi isimlerle bilinen oksitosin, kadınlarda özellikle doğum başladığında veya emzirme döneminde artışa geçiyor. Hipofiz bezi tarafından salgılanan bu hormon, aynı zamanda nöronlar arasında iletişim sağlayan nörotransmitterlerden biri. Uzmanlar, oksitosin hormonunun eksikliği durumunda, şefkat duygusunun azaldığını ve kaygı seviyesinde artış görüldüğünün altını çiziyor.
Hipotalamus tarafından üretilen ve hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan oksitosin, sosyal bağları güçlendiren ve duygusal bağlılıkları artıran bir hormondur.