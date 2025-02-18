Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin nasıl salgılanır? Sadece 6 saniye yeterli

OKSİTOSİN SEVİYELERİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Bazı kaynaklara göre 20 saniye boyunca öpüşmek veya 6 saniye boyunca sevilen birine sarılmak, oksitosin hormonunun artışına yardımcı olabiliyor. Ancak bu verilerin doğruluğu konusunda net bulgular söz konusu değil.

Ayrıca meditasyon, sanatsal faaliyetler ve aroma terapi gibi etkinliklerin de oksitosin salgılanmasını artırdığı iddia ediliyor.