Aşk mı, alışkanlık mı? Uzun süreli ilişkilerde sessiz soru
Günlük hayatın rutinine kapılan çiftler için, ilişkiyi canlı tutmanın yolu sadece sevgi değil; arkadaşlık, kahkaha, açık iletişim ve duygusal güven. Uzmanlara göre asıl soru şu: Hâlâ birbirimizi aktif olarak seçiyor muyuz, yoksa alışkanlıkların içinde mi kaybolduk?
Uzun süreli ilişkiler, zamanla derinleşen bağların yanı sıra, gözle görülmeyen çatlaklarla da sınanıyor. Partnerler zamanla birer “oda arkadaşı”na mı dönüşüyor, yoksa hâlâ birbirlerinin en yakın arkadaşı olmayı sürdürebiliyor mu?
Bir ilişkide en çok gözden kaçan ama en çok hissedilen an, belki de o sessiz fark ediştir: Kanepede yan yana otururken, sessizce yemek yerken ya da telefonda sayfaları kaydırırken zihne düşen bir cümle: "Biz hâlâ birbirimizi mi seçiyoruz, yoksa sadece alıştık mı?"