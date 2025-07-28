Aşk mı, alışkanlık mı? Uzun süreli ilişkilerde sessiz soru

GÜLMEK, UNUTULMAZ BİR BAĞ

Birlikte gülmek, en iyi arkadaşların en temel ortaklığıdır. İçten bir kahkaha, ilişkinin sadece sevgiyle değil, neşeyle de beslendiğinin göstergesidir. Eğer kahkahalar yerini sadece kibar tebessümlere bıraktıysa, bu, ilişkinin canlılığını sorgulamak için bir işaret olabilir.



Duygusal Güven Gerçek Bağın Anahtarı

Rahatlık, çoğu zaman çatışmadan kaçınmakla karıştırılır. Oysa duygusal güven, en karmaşık konuların bile konuşulabildiği ilişkilerde filizlenir. “Bu beni incitiyor” ya da “Şu anda mutlu değilim” gibi cümlelerin yargılanmadan kabul gördüğü ilişkilerde gerçek bir bağdan söz edilebilir.



Sürekli “ortamı bozmayayım” endişesiyle kendini sansürleyen bireyler, aslında duygusal kaçınmanın içine çekilmiş olabilir. Bu noktada şu sorunun sorulması gerekiyor: “Bu huzur mu, yoksa bastırılmışlık mı?”



