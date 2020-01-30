Aşk Tesadüfleri Sever 2 galasında şıklık yarışı

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaştığı, oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası yapıldı. Herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, bir kez daha beyazperdeye taşıyan filmin galasına ünlü isimler akın etti... İşte adeta şıklık yarışının gecenin kırmızı halı fotoğraflarından bazıları...

Aşk Tesadüfleri Sever 2 fragmanı (Tıkla izle)