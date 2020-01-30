Aşk Tesadüfleri Sever 2 galasında şıklık yarışı

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan ve 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesini anlatan Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası yapıldı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı filmin galasında, serinin ilk filminin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de ekibi yalnız bırakmadı.

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaştığı, oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası yapıldı. Herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, bir kez daha beyazperdeye taşıyan filmin galasına ünlü isimler akın etti... İşte adeta şıklık yarışının gecenin kırmızı halı fotoğraflarından bazıları... 

Aşk Tesadüfleri Sever 2 fragmanı (Tıkla izle)

Aytaç Şaymaz, Elif Doğan, Nesrin Cavadzade ve Yigit Kirazcı 

Aytaç Şaymaz-Elif Doğan
Nesrin Cavadzade- Yigit Kirazcı
Belçim Bilgin -Mehmet Günsur
Demet Akbağ

Gökçe Bahadır

Gökhan Özoğuz

Burcu Biricik - Emre Yetkin

Can Aydın - Didem Balçın
Bennu Gerede - Miro Gerede
Burak Kut-Cansel Yeni
Batuhan Karacakaya

Hande Doğandemir

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