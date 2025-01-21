Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor
ABD halkının yüzde 46'sının stres bozukluğuyla mücadele ettiği biliniyor. Bu nedenle ABD askerleri sayesinde popüler hale geldiği tahmin edilen 4 saniyelik nefes kuralı, yüzyıllardır halk arasında da yaygın olarak başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, basit adımlar içeren bu tekniğin, stresi büyük oranda azaltabileceğini öne sürüyor.
Kolluk kuvvetleri, yüksek stresli durumlarla başa çıkabilmek ve zinde kalabilmek için çeşitli nefes tekniklerine ihtiyaç duyabilir. Daha çok ABD askerleri arasında yaygın olan taktiksel nefes alma tekniği, dünyada yüzyıllardır pek çok ülkenin orduları tarafından da kullanılıyor.
Eski ABD Donanması SEAL Komutanı Mark Divine, Forbes’a yaptığı açıklamada, “Kriz anlarında hayatımı kurtarmada çok etkili oldu” diyerek bu yöntemin ne kadar faydalı olduğunu vurgulamıştı.