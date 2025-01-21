Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor

ABD halkının yüzde 46'sının stres bozukluğuyla mücadele ettiği biliniyor. Bu nedenle ABD askerleri sayesinde popüler hale geldiği tahmin edilen 4 saniyelik nefes kuralı, yüzyıllardır halk arasında da yaygın olarak başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, basit adımlar içeren bu tekniğin, stresi büyük oranda azaltabileceğini öne sürüyor.

Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 1

Kolluk kuvvetleri, yüksek stresli durumlarla başa çıkabilmek ve zinde kalabilmek için çeşitli nefes tekniklerine ihtiyaç duyabilir. Daha çok ABD askerleri arasında yaygın olan taktiksel nefes alma tekniği, dünyada yüzyıllardır pek çok ülkenin orduları tarafından da kullanılıyor.

Eski ABD Donanması SEAL Komutanı Mark Divine, Forbes’a yaptığı açıklamada, “Kriz anlarında hayatımı kurtarmada çok etkili oldu” diyerek bu yöntemin ne kadar faydalı olduğunu vurgulamıştı.

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Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 2

TAKTİKSEL NEFES ALMA TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Öncelikle gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan yavaşça nefes alın.

1-2-3-4 şeklinde sayarak her sayıyı zihninizde canlandırın. Ardından nefesinizi 1-2-3-4'e kadar sayarak tutun.

Son olarak, aynı sayımla (1-2-3-4) ağzınızdan yavaşça nefes verin.

Daha etkili sonuç alabilmek içib bu döngüyü 3 ila 5 kez tekrarlayabilirsiniz.

Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 3

Kronik stres, uzun vadede vücuda ve zihne büyük zararlar verebilir. Stres anında vücut, "savaş ya da kaç" tepkisini başlatmak için kortizol ve diğer hormonları salgılar. Normalde tehdit ortadan kalktığında bu seviyeler düşer ancak stres, sürekli hale geldiğinde kortizol seviyesi yüksek kalır ve vücudun temel işlevleri bozulmaya başlar.

Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 4

Kronik stres; kilo alımı, yüksek tansiyon, kas zayıflığı, kalp hastalıkları ve zayıflamış bağışıklık sistemi gibi pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Ayrıca kaygı, depresyon, ruh hali değişimleri gibi psikolojik sorunları artırabilir ve uyku düzeninizi bozabilir.

Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 5

Nefes alma tekniklerinin stresi azaltmaa büyük etkisi olduğunu belirten sinirbilimci Ian Robertson, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Nefesinizi kontrol altına almak, mini sakinleştirici almak gibidir'' ifadelerini kullandı.

Askerlerin sakinleşmek için kullandığı nefes tekniği: 4 saniyede stresi azaltıyor - 6

Askerlerin taktiksel nefes alma tekniği, vücudun rahatlamasına yardımcı olan parasempatik sinir sistemini uyarır. Bu yöntem sayesinde daha yavaş bir kalp atış hızı, düşük kan basıncı, azalmış kas gerginliği ve daha sakin bir ruh haline sahip olmak mümkündür.

Tal Rabinowitz, bu tekniğin kökeninin Hindistan’a ait eski bir Ayurvedik nefes tekniği olan pranayama’ya dayandığını belirtiyor. Rabinowitz, genelde bu tür nefes tekniklerinin eski topluluklara ait olduğun zaman içinde ordu sayesinde bu yöntemlerin popüler hale geldiğini anlattı.

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