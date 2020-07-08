Askerlikten muaf tutulmayan BTS üyeleri yüksek lisansa başladı

Açıklamada, “RM, Suga ve J-Hope, geçen yıl mart ayında Hanyang Cyber University’de Reklam ve Medya alanında MBA eğitimine kaydoldu, halen okullarına devam ediyorlar. Jimin ve V de Hanyang Cyber University’ye Reklam ve Medya bölümü MBA programına eylül ayında kayıt yaptırdı” denildi.