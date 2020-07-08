Askerlikten muaf tutulmayan BTS üyeleri yüksek lisansa başladı

ntv.com.tr 08.07.2020 - 08:35
Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS’nin üyeleri eğitimlerini aksatmıyor. Bağlı oldukları Big Hit Entertainment ajansı, dün, her bir BTS üyesinin hangi üniversitenin hangi bölümünde okuduğunu açıkladı.
Açıklamada, “RM, Suga ve J-Hope, geçen yıl mart ayında Hanyang Cyber University’de Reklam ve Medya alanında MBA eğitimine kaydoldu, halen okullarına devam ediyorlar. Jimin ve V de Hanyang Cyber University’ye Reklam ve Medya bölümü MBA programına eylül ayında kayıt yaptırdı” denildi.
Ajans ayrıca Jin’in Hanyang Cyber University’de eğitim almaya devam ettiğini ve Jungkook’un da Global Cyber University’de TV Yayıncılığı ve Eğlence alanında eğitim aldığını belirtti.
Yapılan açıklamada, “Üyelerin yüksek lisans programlarına kaydolmaları askerlik hizmetini yerine getirmelerine engel teşkil etmeyecektir. Üniversiteye girdiler, çünkü her biri öğrenmeye ilgi duyuyor” ifadesi kullanıldı.
Zorunlu askerliğin 21 ila 24 ay arasında olduğu Güney Kore’de askerlik tecil yaşı 28. Sadece uluslararası başarı sahibi sporcu ve sanatçıların askerlikten muaf tutulduğu ülkede dünyaca ünlü BTS grubu üyelerinin durumu bir dönem tartışma konusu olmuş, dünya listelerinde uzun süreler ilk sırada yer almalarına rağmen, yetkiler tarafından 'askerlikten muaf tutulmayacakları' açıklanmıştı.
20’li yaşlarda 7 kişiden oluşan grup, tüm üyelerinin aynı anda askere gitmesi ya da yaş farkları nedeniyle yaklaşık 7 sene boyunca aynı ekibi bir araya toplayamama ihtimaliyle karşı karşıya.
Grubun bağlı bulunduğu plak şirketi geçen yıl yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, askerlik hizmetinin bir görev olduğuna inanıyor. Grup üyeleri askerlik görevlerini yerine getirene kadar hayranlarına en iyi BTS'yi göstermeye çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.
Peki, her biri yüksek lisansa başlayan grup üyeleri lisans eğitimlerini hangi alanlarda tamamladı? Jin Konkuk University’den Film Stüdyoları eğitimi alırken; RM, Suga, J-Hope, Jimin ve V Global Cyber University’nin TV Yayıncılığı ve Eğlence bölümünden mezun oldu.