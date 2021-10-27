Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçen Prenses Mako: Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri

Japonya'da protetosların gölgesinde evlenen ve aşkı uğruna kraliyet unvanlarından vazgeçen Prenses Mako, Komuro Kei ile evliliğine ilişkin, "Benim için yeri doldurulamaz biri. Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken hayatımızın gerekli bir tercihi" diye konuştu.

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Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 08:00

Prenses Mako ve Komuro Kei evlilik sonrası bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, sorulara cevap vererek duygularını kamuoyuyla paylaştı. İmparatorluk mensubu olarak 30 yıldır görevini titizlikle yerine getirdiğini kaydeden Mako, bu süre zarfında birçok insanın yardımı, koruması ve desteğini hissettiğini bildirdi.







Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan mali problemine yönelik Mako, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi" dedi.







"Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri" diyen Mako, "Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken, hayatımızın gerekli bir tercihi" sözlerini dile getirdi.







Mako, eşinin iş hayatını sürdürdüğü ABD'deki yaşamlarına yönelik soruya, "Arzum, yeni ortamımda huzurlu bir hayat sürdürmek" yanıtını verdi.







Komuro da "Mako'yu seviyorum. Hayatı sevdiğim kişiyle geçirmek istiyorum. Mako ile bu hayatta yürümek arzusundayım" diye konuştu.







Evlilik protestolara da neden oldu. Başkent Tokyo'da yürüyüş düzenleyen bir grup, "Kraliyet ailesinin geleceğiyle ilgili endişeliyiz" pankartı taşıdı.

Toplantının ardından çift, ABD'ye gidene kadar Tokyo'da kalacakları daireye yerleşti. Çiftin aile sicil kaydının ardından Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak. Çiftin ABD'ye en erken kasımın ilk yarısında gidebileceği belirtildi.











Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor. İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo), hafta içinde Mako'nun yasal kraliyet statüsünün resmen kaldırılacağını bildirdi.











Daha önce de benzer örnekler yaşanmıştı. Prenses Mako'nun teyzesi Prenses Sayako da 2005'te Tokyo belediyesinde çalışan biriyle evlenerek imparatorluktan ayrılmıştı.