Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı

New York’ta yaşayacaklar



An itibariyle bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun Şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavına hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi.

Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.