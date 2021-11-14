Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı

Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelirken, damat adayının ise üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca söz konusu iddiaların imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olduğu da ifade edilmişti.