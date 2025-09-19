Aşkta taviz vermemeniz gereken 5 kritik nokta: Sonradan pişman olabilirsiniz

İlk bakışta masum görünen küçük jestler hoşlanmadığı halde korku filmi izlemek, sahte hobiler edinmek ya da saatlerce mesajlaşmak–zamanla ağır bir beklentiye dönüşebiliyor. Uzun vadede bu tavizler, kişinin kendisi olmaktan uzaklaşmasına, ilişkide kopukluk ve samimiyetsizlik hissine yol açabiliyor.



İşte birini etkilemek için asla taviz verilmemesi gereken 5 konu:



1. MANİPÜLE EDİLMEYE AÇIK OLMAK



Her fikre yalnızca sevimli görünmek için katılmak, ilişkide bireyselliği siler. Uzmanlara göre sürekli “evet” demek, güven değil öngörülebilirlik ve zayıflık algısı yaratır. Oysa sağlıklı ilişkiler, farklılıklardan ve fikir alışverişinden beslenir.





