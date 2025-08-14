Aşktan korkan birini ilişkiye nasıl hazırlarız? Çift terapisti 6 yöntem öneriyor

SABIRLI OLUN

Uzmanlara göre romantik ilişkilerde sabırlı olmak, özellikle karşı tarafın duygularını kabullenmekte zorlandığı dönemlerde büyük önem taşıyor. Aşktan korkan kişiler, duygusal olarak bağlandıklarını fark ettiklerinde, bu duyguyu reddetmeleri ya da sizi hayatlarından uzaklaştırmaya çalışmaları oldukça yaygın bir tepki.



Eğer bir kişinin sizi itmeye başladığını fark ederseniz, bu durumda geri çekilmek en sağlıklı adım olabilir. Tepki göstermek ya da nedenini sormak yerine, olanı olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Bu durum genellikle kişinin duygusal savunmalarının kırıldığını görüp yeniden kendini koruma altına almaya çalıştığını gösteriyor.



Uzmanlar, böyle bir durumda birkaç hafta beklemenin ve ardından "tesadüfi" bir karşılaşma yaratmanın süreci olumlu etkileyebileceğini belirtiyor. Bundan sonrası ise biraz da şansa kalıyor.



