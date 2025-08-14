Aşktan korkan birini ilişkiye nasıl hazırlarız? Çift terapisti 6 yöntem öneriyor

Dünya genelinde birçok kişi, geçmişte yaşadıkları acı dolu deneyimler nedeniyle birini yeniden sevmeye cesaret edemiyorlar. Peki, böyle birine aşık olursanız ne yapmanız gerekiyor? Duygularınız karşılık bulur mu, yoksa tek taraflı bir aşk mı yaşarsınız?

Eğer aşkı acı ile eşleştiren birine gönlünüzü kaptırdıysanız, umutsuzluğa kapılmayın. Her ne kadar zorlu bir süreç sizi bekliyor olsa da, bu kişinin kalbini kazanmak imkânsız değil. Ancak bunun zaman, sabır ve duygusal olgunluk gerektirdiğini bilmelisiniz.

Aşktan korkan insanlar, aslında doğrudan aşkın kendisinden değil, aşkın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda yaşayacakları yıkımdan korkarlar. Kalplerini tekrar açmak istemezler çünkü bir kez daha incinmekten çekinirler.

Bu kişiler, başkalarına yaklaşmayı engelleyen güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptirler. Çok samimi davrananlara mesafe koyar, yakınlık kurmaya çalışanları iterler. Onlara ulaşmak isteyen biri için bu duvarları aşmak kolay değildir. 

Marriage.com'da yer alan habere göre, eğer bu duygusal mücadeleyi göze aldıysanız, izlemeniz gereken 6 yol var:

ACELE ETMEYİN

Ne baskıcı ne çekingen ne de pasif kalın. Bu kişiye doğrudan yaklaşırsanız reddedilirsiniz. Tamamen geri planda kalırsanız, sonsuza dek beklemek zorunda kalırsınız. Buradaki en güçlü silahınız kalbinizdir.

ZORLAMAYIN

Bu kişiler aşık olmaya karşı koyamazlar ama bir ilişkiye başlamamayı tercih edebilirler. En kolay kaçış yolu ise sizi “arkadaş” olarak etiketlemektir. Onlara asla ilişki teklifinde bulunmayın, hatta ima bile etmeyin. 

SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLMAYIN

Her fırsatta yanında olmaya çalışmayın. Bu, kaçıngan bağlananların savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Sosyal medyadan veya ortak arkadaşlar aracılığıyla ilgi alanlarını öğrenin ancak asla onları takip ediyormuş gibi davranmayın. 

BAŞ BAŞA KALMA SÜRESİNİ SINIRLAYIN

Psikolog Christiana Njoku’ya göre, ilk zamanlarda bire bir görüşmelerden kaçının. Bu süreçte ortak arkadaşlarla birlikte dışarı çıkmak çok daha iyi olacaktır. Kalabalık ortamlar, bu kişilerde romantizm endişesi yaratmayacağı için duygusal bariyerleri daha düşük olur.

GEÇMİŞ YA DA GELECEK KONULARINA GİRMEYİN

Onlara neden aşktan korktuklarını hatırlatmak, büyük bir hatadır. Geçmiş ilişkilerini gündeme getirmek ya da gelecek planlarıyla ilgili baskı yaratmak, tüm çabalarınızı boşa çıkarabilir.

SABIRLI OLUN

Uzmanlara göre romantik ilişkilerde sabırlı olmak, özellikle karşı tarafın duygularını kabullenmekte zorlandığı dönemlerde büyük önem taşıyor. Aşktan korkan kişiler, duygusal olarak bağlandıklarını fark ettiklerinde, bu duyguyu reddetmeleri ya da sizi hayatlarından uzaklaştırmaya çalışmaları oldukça yaygın bir tepki.

Eğer bir kişinin sizi itmeye başladığını fark ederseniz, bu durumda geri çekilmek en sağlıklı adım olabilir. Tepki göstermek ya da nedenini sormak yerine, olanı olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Bu durum genellikle kişinin duygusal savunmalarının kırıldığını görüp yeniden kendini koruma altına almaya çalıştığını gösteriyor.

Uzmanlar, böyle bir durumda birkaç hafta beklemenin ve ardından "tesadüfi" bir karşılaşma yaratmanın süreci olumlu etkileyebileceğini belirtiyor. Bundan sonrası ise biraz da şansa kalıyor.

